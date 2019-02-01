В Башкортостане назначено вознаграждение за помощь в поимке преступника из Югры

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

200 тыс. рублей – такое вознаграждение объявило за помощь в розыске подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан, передает УМВД России по Югре.

Полиция разыскивает 41-летнего уроженца г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Викторовича Злобина, который в декабре 2017 года совершил особо тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней жительницы г. Октябрьский Республики Башкортостан.

Если вы располагаете информацией о местонахождении данного гражданина, необходимо сообщить по телефонам: 8(347)279-39-02, 8(347)279-32-92, 8(347)279-33-85, 8(347)279-33-87,102 или в ближайший отдел полиции, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.