Юные дзюдоисты области отличились на первенстве Урала

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

18 медалей в личных соревнованиях завоевали спортсмены сборной Тюменской области по дзюдо на первенстве Уральского федерального округа среди младших юношей и девушек до 15 лет, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

За два дня первенства на татами Екатеринбурга вышли 395 спортсменов из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Югры и Ямала.

В составе тюменской команды победы в своих весовых категориях одержали Аршак Мелконян, Полина Вакушина, Дарья Карякина и Дарья Русакова. В общекомандном зачете обе команды Тюменской области стали бронзовыми призерами.

Две золотые медали в командных соревнованиях получили представители Челябинской области. Серебряная награда среди ребят досталась команде Свердловской области, среди девушек – спортсменкам Югры. Еще одну бронзовую медаль у юношей завоевали представители Югры, у девушек – команда Свердловской области.