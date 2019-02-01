Тюменские биатлонисты выступят на третьем этапе Кубка мира в Норвегии

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Тюменские биатлонисты Илья Новопашин, Андрей Вьюхин, Ксения Жужгова вошли в состав юниорской сборной России для участия в третьем этапе Кубка мира в Шушен (Норвегия), сообщает Союз биатлонистов России.

Гонки этапа пройдут 1-2 марта, 6–10 марта – Открытый чемпионат Европы.

В состав сборной России включены Никита Матвеев из Новосибирска, пермяк Александр Бектуганов, югорчанин Антон Овсянников, тюменцы Илья Новопашин и Андрей Вьюхин и Андрей Кричун из Ленинградской области.

Юниорки: москвичка Анастасия Гореева, Анастасия Кайшева из Удмуртии, Алина Клевцова, Свердловская область, Екатерина Понеделко, Красноярский край, тюменка Ксения Жужгова и югорчанки Татьяна Воронова, Ксения Довгая.