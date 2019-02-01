  • 28 февраля 201928.02.2019четверг
  • USD65,7570
    EUR74,8249
  • В Тюмени -10..-12 С 2 м/с ветер южный

Тюменские биатлонисты выступят на третьем этапе Кубка мира в Норвегии

Спорт, 19:54 27 февраля 2019

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Тюменские биатлонисты Илья Новопашин, Андрей Вьюхин, Ксения Жужгова вошли в состав юниорской сборной России для участия в третьем этапе Кубка мира в Шушен (Норвегия), сообщает Союз биатлонистов России.

Гонки этапа пройдут 1-2 марта, 6–10 марта – Открытый чемпионат Европы.

В состав сборной России включены Никита Матвеев из Новосибирска, пермяк Александр Бектуганов, югорчанин Антон Овсянников, тюменцы Илья Новопашин и Андрей Вьюхин и Андрей Кричун из Ленинградской области.

Юниорки: москвичка Анастасия Гореева, Анастасия Кайшева из Удмуртии, Алина Клевцова, Свердловская область, Екатерина Понеделко, Красноярский край, тюменка Ксения Жужгова и югорчанки Татьяна Воронова, Ксения Довгая.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# биатлон , Илья Новопашин , Норвегия , этап Кубка мира

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:54 27.02.2019Тюменские биатлонисты выступят на третьем этапе Кубка мира в Норвегии
15:49 27.02.2019Виктория Сливко поборется за награды этапа Кубка IBU в Эстонии
14:10 27.02.2019Дмитрий Сорокопуда получил поддержку от организаторов "Битвы на Туре"
14:00 27.02.2019"Тюменский легион" проиграл с разницей в десять шайб в Челябинске