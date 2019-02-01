В Тюмени появятся автобусы с USB-зарядками

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Автобусы с USB-зарядками и встроенными комплексами для безналичной оплаты появятся на улицах Тюмени в ближайшее время, написал губернатор Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Глава региона напомнил, что 90 лет назад на дороги Тюмени вышел на маршрут первый городской автобус. "Сегодня Тюмень входит в тройку лидеров рейтинга 100 крупнейших городов России по качеству работы городского общественного транспорта. Появляются новые остановочные пункты, совершенствуются уже действующие. Сеть выделенных полос для автобусов расширяется. Маленькие автобусы заменяются на большие, приспособленные для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья и колясок. Средний возраст тюменских автобусов — 4,5 года", - написал он.

В муниципалитетах средний возраст автобусов составляет 5-8 лет. В Ишиме, например, ежедневно ездят 97 единиц автобусов. В Ялуторовске — 87. Там действует 18 городских маршрутов. В Заводоуковские жители ездят по восьми направлениям. В Тобольске их больше — 25. В этом году Тобольское ПАТП празднует юбилей 60 лет.

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