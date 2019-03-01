Степан Киричук: работа ТОСов требует инициативы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Жители Тюмени все более активны в общественном самоуправлении, считает председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы Степан Киричук.

На заседании городского парламента депутаты обсудили создание нового территориального органа самоуправления, четвертого за время работы VII созыва думы, в границах улиц Тимофея Чаркова и Белоярской.

"Наша первая задача на сегодня – это рассказать людям, что такое ТОС, чтобы не путали, например, с ТСЖ, - рассказала представитель инициативной группы Екатерина Муслахутдинова. – Рассказать, что может территориальный орган самоуправления, и что каждый житель может принимать активное участие в управлении жизнью города".

В настоящее время ТОСы зарекомендовали себя как площадка для обсуждения вопросов жизни Тюмени – благоустройства, отдыха, занятий с детьми.

"Председатель думы Евгений Борисович Заболотный порекомендовал изучить накопившийся опыт работы ТОСов, - отметил Степан Киричук. – В ближайшее время мы это реализуем. Работа ТОС это сложно, надо быть инициативным, но это важно для всех".