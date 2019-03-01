Владимир Третьяков назначен заместителем главы Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Владимир Третьяков назначен заместителем главы Тюмени. Он будет курировать вопросы градостроительства и имущественных отношений, сообщает пресс-служба городской администрации.

Владимир Третьяков более 15 лет работал на различных должностях государственной службы. По образованию юрист, окончил ТюмГУ .

В департаменте имущественных отношений Тюменской области, где последовательно занимал должности ведущего специалиста, главного специалиста, начальника нормативно-правового отдела, начальника юридического управления, а затем заместителя директора работал с 2004 по 2019 год.

Женат, воспитывает ­двоих детей.

Родился 26 июля 1982 года в пос. Ламенский Голышмановского района.