Александр Моор поздравил президента Татарстана с днем рождения и пригласил в Тобольск

admtyumen.ru admtyumen.ru

Тюменская область и Татарстан плодотворно сотрудничают много лет. Дружеские отношения между субъектами будут продолжены. Об этом написал губернатор региона Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях, поздравляя президента республики с днем рождения.

"Поздравляю президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с днем рождения! Успехов и благополучия вам и жителям Татарстана. Наши регионы не первый год тесно сотрудничают. Будем рады принять вас 2 марта в Тобольске, где вы сможете посетить строительную площадку крупнейшего нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим". Уверен, что эта поездка еще больше укрепит дружеские отношения между нашими регионами", - уточнил глава региона.

Напомним, что в 1998 году Тюменская область и Республика Татарстан впервые в постсоветском периоде заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

В середине декабря 2018 года в правительстве Тюменской области состоялось рабочее совещание, на котором губернатор Александр Моор встретился с делегацией Республики Татарстан во главе с заместитель премьер-министра, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым. Тогда стороны обсудили сотрудничество, стандарты работы и управленческий опыт двух регионов, выразили готовность перенимать лучшие практики, развивать взаимовыгодные отношения.

Екатерина Исаева