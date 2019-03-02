  • 2 марта 20192.03.2019суббота
  • USD65,8145
    EUR74,8048
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер южный

Александр Моор поздравил президента Татарстана с днем рождения и пригласил в Тобольск

Губернатор, 18:54 01 марта 2019

admtyumen.ru

Тюменская область и Татарстан плодотворно сотрудничают много лет. Дружеские отношения между субъектами будут продолжены. Об этом написал губернатор региона Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях, поздравляя президента республики с днем рождения.

"Поздравляю президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с днем рождения! Успехов и благополучия вам и жителям Татарстана. Наши регионы не первый год тесно сотрудничают. Будем рады принять вас 2 марта в Тобольске, где вы сможете посетить строительную площадку крупнейшего нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим". Уверен, что эта поездка еще больше укрепит дружеские отношения между нашими регионами", - уточнил глава региона.

Напомним, что в 1998 году Тюменская область и Республика Татарстан впервые в постсоветском периоде заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

В середине декабря 2018 года в правительстве Тюменской области состоялось рабочее совещание, на котором губернатор Александр Моор встретился с делегацией Республики Татарстан во главе с заместитель премьер-министра, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым. Тогда стороны обсудили сотрудничество, стандарты работы и управленческий опыт двух регионов, выразили готовность перенимать лучшие практики, развивать взаимовыгодные отношения.

Екатерина Исаева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , делегация , ЗапСибНефтехим , Рустам Минниханов , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 01.03.2019Александр Моор поздравил президента Татарстана с днем рождения и пригласил в Тобольск
11:25 01.03.2019Александр Моор: инвестиции способствуют росту производства в АПК
10:19 28.02.2019Рейтинг муниципалитетов по поддержке СО НКО сформируют в регионе
10:09 27.02.2019В Тюменской области в январе вырос оборот розничной торговли