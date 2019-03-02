Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

| Фото: www.flgr.ru/ | Фото: www.flgr.ru/

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В составе российской команды бежали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов. Они уступили победителям норвежцам почти 39 секунд.

Тюменец Александр Большунов, бежавший первый этап эстафеты, отметил, что хотел выиграть медаль другого достоинства.

"Сегодня была задача начинать спокойно, вработаться в гонку и только потом пытаться что-то сделать. В принципе, доволен своим этапом, смог его пройти так, как было задумано", — сказал Александр Большунов.

Третье место завоевала команды Франции.