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Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Спорт, 13:59 02 марта 2019

www.flgr.ru/ | Фото: www.flgr.ru/

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В составе российской команды бежали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов. Они уступили победителям норвежцам почти 39 секунд.

Тюменец Александр Большунов, бежавший первый этап эстафеты, отметил, что хотел выиграть медаль другого достоинства.

"Сегодня была задача начинать спокойно, вработаться в гонку и только потом пытаться что-то сделать. В принципе, доволен своим этапом, смог его пройти так, как было задумано", — сказал Александр Большунов.

Третье место завоевала команды Франции.

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# Александр Большунов , лыжные гонки

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