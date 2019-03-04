Инновации в спорте обсудят участники Зимней универсиады в Красноярске

| Фото: krsk2019.ru | Фото: krsk2019.ru

Всемирная конференция Международной федерации университетского спорта (FISU) "Инновации – Образование – Спорт" пройдет в Красноярске в рамках Зимней универсиады-2019 с 5 по 7 марта, сообщают организаторы.

Молодые ученые презентуют свои исследования в области научных спортивных достижений, представят инновационные технологии подготовки спортсменов и обсудят идеи развития зимних видов спорта.

В мероприятии примут участие около 300 делегатов из России, Европы, Азии и Африки, включая представителей национальных федераций студенческого спорта.

Научная программа Конференции FISU будет включать панельную дискуссию, пленарные заседания и встречу с олимпийской чемпионкой по биатлону Альбиной Ахатовой.

5 и 6 марта в Красноярске пройдет выставка инноваций, на которой представят современные разработки российских ученых. Например, на одном из стендов разместят тренажер для хоккеистов, на котором все посетители смогут отработать навыки ведения шайбы или мяча. На выставке можно будет увидеть инновационную клюшку для хоккея с мячом, сделать ДНК-тест и на основе его результатов получить индивидуальные спортивные рекомендации.