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Житель Увата похитил деньги из гаража знакомого

Происшествия, 13:46 05 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже денег, задержали в Увате, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился 31-летний местный житель, у которого из гаража похитили 13 тыс. рублей. Потерпевший хранил деньги на полке, а помещение не закрывал на ключ. Полицейские задержали ранее судимого 35-летнего жителя Увата, который ранее подрабатывал у заявителя. Деньги подозреваемый успел потратить на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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# гараж , деньги , кража , Уват

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