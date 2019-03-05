Житель Увата похитил деньги из гаража знакомого

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже денег, задержали в Увате, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился 31-летний местный житель, у которого из гаража похитили 13 тыс. рублей. Потерпевший хранил деньги на полке, а помещение не закрывал на ключ. Полицейские задержали ранее судимого 35-летнего жителя Увата, который ранее подрабатывал у заявителя. Деньги подозреваемый успел потратить на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.