Семь молодых семей Нижней Тавды стали обладателями жилищных сертификатов
Cемь семей стали обладателями сертификатов по программе "Обеспечение жильем молодых семей" 1 марта, сообщает администрация Нижнетавдинского района.
Районная программа реализуется в рамках исполнения федеральной целевой программы "”Жилище” на 2015–2020 годы".
Одна молодая семья направит денежные средства на строительство жилого дома в пос. Ключи. Четыре молодые семьи изъявили желание приобрести жилые помещения на территории Тюменской области.
Две молодые семьи направят денежные средства по выданному свидетельству на погашение части ипотечного кредита, оформленного ранее на приобретение квартир.
Общая сумма выделенных средств из областного бюджета составляет 5 млн 233 тыс. 354 рублей.