Александр Моор: на сказке "Конек-горбунок" выросло не одно поколение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

204 года исполнилось со дня рождения сибирского сказочника Петра Ершова 6 марта. Столько невероятных людей вырастила тюменская земля!

Об этом написал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как подчеркнул глава области, в культуру региона Петр Ершов внес огромный вклад. В мировую историю он навсегда вошел как автор сказки "Конек-горбунок", написанной 185 лет назад, на ней выросло не одно поколение.

"У меня самого история про Ивана и Конька-горбунка была одной из любимых в детстве. Уверен, что творчество Петра Ершова еще долгие годы будет известно и любимо детьми и взрослыми", - сказал Александр Моор.

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Во всей Тюменской области сегодня проходят выставки, мастер-классы и обзорные экскурсии, посвященные жизни и творчеству писателя. В рамках проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" воспитанников тюменского детского сада № 50 сегодня навестили герои знаменитого произведения. А Иван и Конек-Горбунок подарили ребятам на память книги писателя.