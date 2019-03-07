Тюменские ветераны биатлона привезли награды с соревнований в Рязани и Ульяновске

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Мастера спорта по биатлону Ольга и Владимир Шипулины, Владимир Спирин, Наталья Семина и кандидат в мастера спорта Александр Лапаев представили Тюмень на чемпионате России по биатлону среди мастеров и Кубке России по биатлону среди ветеранов, сообщили в пресс-службе ОСШОР Л. Н. Носковой.

В общей сложности тюменцы завоевали 19 медалей. Тюменская областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой обеспечила тренировочный процесс для ветеранов и частично их участие в соревнованиях.

Чемпионат России по биатлону среди мастеров прошел в Ульяновске. В эстафетной гонке Александр Лапаев, Владимир Шипулин и Владимир Спирин в составе тюменской команды заняли первое место, оставив за собой сборную команду Саратова, Ульяновска и Чебоксар, занявшую вторую строчку, и команду Санкт-Петербурга.

В массовом старте среди женщин блистали тюменки Наталья Семина и Ольга Шипулина, занявшее первое и второе места соответственно. "Бронзу" взяла спортсменка Татьяна Якубова из Новосибирска. Таким же образом распределились места в женском спринте.

Владимир Шипулин занял четвертое место в масс-старте среди мужчин 55-59 лет, а также шестое в спринте. Александр Лапаев в масс-старте среди мужчин 50-54 лет занял 10 место, в спринте сохранил такую же позицию. Владимир Спирин среди биатлонистов 60-64 лет занял четвертое место.

Кубок Росси по биатлону среди ветеранов принимала Рязань с 1 по 3 марта. Мастер спорта Ольга Шипулина заняла второе место в спринте на 6 км. В мужском масс-старте на 10 км тюменец Александр Лапаев прибыл 22-м, а в возрастной группе 50-54 лет стал седьмым.

В смешанном масс-старте на 10 км Ольга Шипулина взяла "серебро", Владимир Шипулин занял 12 строчку, Владимир Спирин - 15. В спринте на 6 км Владимир Шипулин стал 23, Владимир Спирин и Александр Лапаев заняли 32 и 33 места соответственно.