В Тюмени судят инженера, по вине которого человека затянуло в устройство смешивания торфа

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Инженер-механик, по вине которого в устройство по смешиванию торфяного субстрата затянуло механика предприятия, предан суду в Тюмени. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, 21 сентября 2018 года инженер крестьянского фермерского хозяйства без инструктажа допустил механика к работе с неисправным устройством по смешиванию торфяного субстрата. У агрегата был отключен защитный механизм - магнитный замок на крышке бака.

Во время работы в устройство упал полиэтиленовый мешок из-под торфа. Работник попытался достать его рукой, но зацепился рукавом и его полностью закрутило в емкость оборудования.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела мировому судье. Санкция ч. 1 ст. 143 УК РФ предусматривает штраф в размере до 400 тыс. рублей, принудительные работы, а также лишение свободы на срок до одного года.