Перспективы строительной отрасли региона обсудят в Тюмени

| Фото: организаторов круглого стола | Фото: организаторов круглого стола

О развитии градостроительства, формировании комфортной городской среды и перспективах строительной отрасли Тюменской области будут говорить участники ХХV специализированной выставки "Строительство и архитектура" в Выставочном зале (Тюмень, ул. Севастопольская, 12) 12 марта в 12 часов, сообщают организаторы.

Круглый стол "Национальный проект "Жилье и городская среда": новые механизмы развития строительной отрасли региона в 2019 году" соберет строителей, девелоперов, архитекторов, проектировщиков, производителей строительных, материалов, представителей органов региональной власти, местного самоуправления, государственных структур, общественных организаций и профессиональных союзов, банковской сферы.

На встрече планируется поднять вопросы о реализации в 2018 году регионального проекта "Жилье", ближайших планах по вводу объектов жилья, социальной сферы, строительства ТКАД, а также о развитии объектов городской дорожно-транспортной сети и изменениях законодательства о долевом строительстве.

Участники круглого стола обсудят меры по снижению административной нагрузки на бизнес, упрощение ведения градостроительной деятельности, новые технологии и конструкции, которые способствуют снижению себестоимости строительства.

Представители городской администрации расскажут о внедрении механизмов формирования комфортной городской среды и продемонстрируют проекты благоустройства по созданию современных общественных пространств.