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За игры подростка на крыше прокуратура наказала управляющую компанию

Происшествия, 16:43 11 марта 2019

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Управляющая компания получила представление за подростка, гулявшего по крыше многоэтажки в областном центре, сообщает прокуратура Тюменской области.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях 3 марта. Как выяснилось, 13-летний школьник находился на крыше многоэтажного жилого дома на ул. Николая Чаплина, 126.

Как напомнили в прокуратуре, по законодательству вход на чердачное помещение и на крышу разрешается только работникам организаций, обслуживающих жилищный фонд и оборудование которых расположено на крышах и чердаках.

Прокуратура направила директору управляющей компании, в ведении которой находится жилой дом, представление и потребовала принять меры по недопущению подобного и рассмотреть вопрос о наказании виновных.

Свою проверку провела полиция. В отношении матери подростка составлен административный протокол.

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# подростки , прокуратура

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