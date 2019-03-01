За игры подростка на крыше прокуратура наказала управляющую компанию

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Управляющая компания получила представление за подростка, гулявшего по крыше многоэтажки в областном центре, сообщает прокуратура Тюменской области.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях 3 марта. Как выяснилось, 13-летний школьник находился на крыше многоэтажного жилого дома на ул. Николая Чаплина, 126.

Как напомнили в прокуратуре, по законодательству вход на чердачное помещение и на крышу разрешается только работникам организаций, обслуживающих жилищный фонд и оборудование которых расположено на крышах и чердаках.

Прокуратура направила директору управляющей компании, в ведении которой находится жилой дом, представление и потребовала принять меры по недопущению подобного и рассмотреть вопрос о наказании виновных.

Свою проверку провела полиция. В отношении матери подростка составлен административный протокол.