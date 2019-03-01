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Тобольские волейболистки лидируют в шестом туре чемпионата области

Спорт, 13:26 13 марта 2019

архив ТИУ | Фото: архив ТИУ

Сборная Тобольска одержала победу над командой ТИУ в матче шестого тура чемпионата Тюменской области по волейболу среди женских команд первой лиги в Успенке, сообщает региональная федерация волейбола.

У победительниц отличный матч провела Дарья Бочарова. Голышмановские девушки обыграли "ТюмБИТ" - 3:2.

В противостоянии двух команд из Тюмени "Сбербанк" в трех сетах одолел "Тюмень-2". У финансисток отличилась Ксения Павлова. "Прибой" обыграл упоровскую дружину – 3:0, а коллектив "Тюмень-ТюмГУ-2" был сильнее хозяек площадки.

В чемпионате лидируют команды ТИУ и Тобольска, у которых по пять побед. При этом, очков у студенток больше – 15 против 13. По четыре победы в активе имеет сразу квартет дружин.

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# волейбол , чемпионат Тюменской области

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