Деньги со счетов доверчивых югорчан снимала жительница Алтая

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Более 300 тыс. рублей со счетов 30 югорчан похитила подозреваемая 33-летняя жительница Барнаула. Ее задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Югре во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Алтайскому краю и при силовой поддержке Росгвардии.

Предварительно установлено, что злоумышленница звонила на мобильные телефоны потерпевших и, представляясь сотрудником финансовой организации, сообщала, что происходит несанкционированное списание денежных средств, а также уточняла, не приобретают ли в данный момент потерпевшие диван. Получив отрицательный ответ, последняя предлагала остановить финансовую операцию. Для этого ей необходимы были реквизиты банковской карты и числовые комбинации, пришедшие в СМС.

От действий злоумышленницы также пострадали жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Во время обыска в домовладении подозреваемой полицейские обнаружили несколько мобильных телефонов, телефонные и банковские карты.

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Суд в отношении фигурантки избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Комментарий врио начальника ОИиОС УМВД России по ХМАО Софьи Юсиной