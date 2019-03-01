Житель Аромашево похитил триста килограммов муки

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в хищении около 300 кг фуражной муки со склада одного из сельскохозпредприятий с. Аромашево Тюменской области задержали оперативники, сообщает ГУ МВД России по Тюменской области.

Заявление о пропаже в местный отдел полиции поступило от председателя сельскохозяйственной организации. Сумма ущерба - более 2 тыс. рублей.

Следственно-оперативная группа, опросив работников и возможных свидетелей, установила личность подозреваемого. Им оказался односельчанин потерпевшего, 1979 года рождения, рабочий сельхозпредприятия. Задержанный сознался в содеянном.

Мужчина пояснил, что вход на склад был закрыт. Он проник в ангар через сломанную решетку ограждения и набрав шесть мешков муки выбрался тем же путем обратно. Похищенное вывез на личном автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Санкция предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет.