В Увате браконьер заплатит штраф за вылов осетра

| Фото: proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

Более 160 тыс. рублей заплатит штраф и бесплатно отработает 450 часов 35-летний житель дер. Яр, выловивший одного сибирского осетра. Такой приговор вынес мировой судья судебного участка №1 Уватского судебного района, сообщает прокуратура Тюменской области.

Из материалов уголовного дела следует, 27 ноября 2018 года житель дер. Яр дошел до с. Алымка и на 452 км реки Иртыш, который не включен в перечень рыбопромысловых участков в Тюменской области, поставил ненаживную колющую снасть. На следующий день он пришел проверить улов. В самолов попался один сибирский осетр. Браконьера поймал государственный инспектор Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, который проводил рейд 28 ноября.

Напомним, сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ, его добыча запрещена. Независимо от размера и веса такса за незаконный вылов одной рыбы составляет 160 тыс. 456 рублей.

Как передает надзорный орган, суд назначил мужчине 450 часов бесплатных общественно полезных работ и взыскал с него 160 тыс. 456 рублей в счет возмещения ущерба.