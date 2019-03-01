Жительница Сургута распространила чужие интимные снимки

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Жительница Сургута подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Уголовное дело возбудил городской следственный отдел управления СК РФ по Югре, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, получив доступ к чужой переписке в социальной сети, подозреваемая из личных неприязненных отношений к потерпевшей, передала ее снимки интимного содержания своему знакомому, который стал вымогать с жертвы деньги за нераспространение материалов в социальных сетях.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве, которое расследуется органами внутренних дел, женщина, передавшая материалы, - фигуранткой дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. За совершение преступления подозреваемой грозит наказание в виде штрафа, обязательных исправительных либо принудительных работ, ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следователи обращают внимание, что в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации, сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. При этом, к сведениям о частной жизни лица относятся не только фотографии и видеозаписи интимного содержания, но и данные о происхождении лица, о месте пребывания и месте жительства гражданина, его личной и семейной жизни, состоянии здоровья и другие. Все это не может быть предано гласности без согласия самого гражданина.