Тюменская область - лидер общекомандного зачета Всероссийских сельских игр

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Сборная Тюменской области заняла первое место в общекомандном зачете на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые завершились в столице Западной Сибири. Торжественная церемония награждения победителей и закрытия игр состоялась в Легкоатлетическом манеже в Тюмени.

Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Пермского края, на третьем - команда Курганской области.

"Прошли несколько дней зажигательных соревнований. Мы смогли выявить лучших атлетов среди сельских жителей, которые не только увлекаются спортом, но и прекрасно работают", - отметил, поздравляя победителей, заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Судейская коллегия подвела итоги игр по группам субъектов Федерации, в зависимости от численности жителей села. Тюменская область заняла первое место среди регионов, где количество сельского населения не превышает 700 тыс. человек.

В группе регионов с численностью сельского населения свыше 800 тыс. человек первенствовал Алтайский край, до 800 тыс. человек - Пермский край, до 450 тыс. человек - Кемеровская область, до 350 тыс. - Курганская область, до 250 тыс. человек - Республика Коми, до 100 тыс. человек - Ямало-Ненецкий автономный округ. Среди бесснежных регионов на зимних играх первенствовала Республика Крым, на втором месте - Ставропольский край, на третьем - Краснодарский край.

Председатель добровольного спортивного общества "Урожай" России Владимир Смирнов тепло поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора и его команду за отличную организацию IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые стали настоящим праздником.

"Перед церемонией награждения состоялось совместное заседание главной судейской коллегии и руководителей делегаций регионов. Мы поделились впечатлениями о том, как тюменцы встретили участников игр. От всех 57 представителей региональных команд мы услышали только слова благодарности в адрес тюменских организаторов соревнований за радушный прием", - подчеркнул Владимир Смирнов.

Итоги общекомандного зачета IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр по видам спорта таковы.

Шахматы: Кемеровская область - первое место, Пермский край - второе место, Тюменская область - третье место. Шашки: Омская область - первое место, Республика Чувашия - второе место, Республика Удмуртия - третье место.

Городошный спорт: Алтайский край - первое место, Тюменская область - второе место, Пензенская область - третье место. Полиатлон: Республика Удмуртия - первое место, Республика Башкортостан - второе место, Тюменская область - третье место.

Многоборье дояров: Тюменская область - первое место, Республика Удмуртия - второе место, Пермский край - третье место. Многоборье механизаторов: Тюменская область - первое место, Республика Удмуртия - второе место, Пермский край - третье место.

Гиревой спорт: Тюменская область - первое место, Пермский край - второе место, Воронежская область - третье место. В лыжных гонках среди регионов на первом месте - Пермский край, на втором - Красноярский край, на третьем - Кемеровская область.

На соревнованиях семейных команд с девочкой младшей возрастной группы первенствовала тюменская семья Копниных. На втором месте - семья из Челябинской области. Среди семей с девочкой старшей возрастной группы первое место заняла команда Кемеровской области, второе - команда Воронежской области, третье - семья из Республики Марий Эл.

В состязаниях семей с мальчиком младшей возрастной группы на первом месте - представители Чувашской Республики, на втором - команда из Красноярского края, на третьем - спортсмены из Алтайской Республики. Участники игр из Чувашской Республики первенствовали и на соревнованиях семейных команд с мальчиком старшей возрастной группы. Второе место - у семьи из Алтайского края, третье - у команды из Республики Удмуртия.

Отметим, что в состоявшихся в рамках IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр соревнованиях по лыжным гонкам среди команд предприятий и организаций команда тюменского Государственного аграрного университета Северного Зауралья заняла второе место.

Таким образом, тюменские команды завоевали первые и призовые места в семи из девяти видов спорта, представленных в программе IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

"Не скрою, мы серьезно готовились к выступлению на домашних Всероссийских зимних сельских спортивных играх. Для тренировок сбойной Тюменской области были предоставлены лучшие спортивные объекты региона. Но седьмое место, которое наша команда заняла в соревнованиях по лыжным гонкам, означает, что нужно дальше работать над повышением уровня сельских спортсменов", - подчеркнула в беседе с журналистами главный судья игр, выдающаяся тюменская спортсменка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону Луиза Носкова.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Торжественная церемония награждения победителей IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр прошла в сопровождении оркестра под управлением видного тюменского дирижера Тимура Бахрова. Перед участниками и гостями игр выступили тюменские артисты и творческие коллективы.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко