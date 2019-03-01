На сельских играх награждены победители многоборья механизаторов

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Тюменский спортсмен Михаил Гаврилов завоевал серебряную медаль в многоборье механизаторов на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх. Золото - у Олега Анисимова из Брянской области. Третье место занял Евгений Белан из Алтайского края.

Преподаватель физкультуры из Ярковского района Михаил Гаврилов показал высокое мастерство не только в лыжных гонках и гиревом спорте, но и в фигурном вождении трактора "Беларусь". Освоить сельскохозяйственную машину ему помог земляк-механизатор.

"Но самая сложная и интересная дисциплиной в троеборье механизаторов для меня - гиревой спорт. Пока мой стабильный результат - 49 очков, но я надеюсь преодолеть этот рубеж", - рассказал Михаил Гаврилов в беседе с обозревателем "Тюменской линии".

Свой успех на Всероссийских сельских играх ярковский учитель намерен использовать в педагогических целях. "Расскажу ученикам о соревнованиях, покажу награду. Надеюсь, это поможет вызвать у наших школьников еще больший интерес к физкультуре, спорту, здоровому образу жизни", - отметил он.

Победительницей в многоборье механизаторов среди женщин стала Елена Захарова из Курганской области. Второе место заняла Надежда Концова из Чувашской Республики, на третьем - представительница Республики Татарстан Гузель Габдрахманова.

На IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр подведены итоги соревнований по полиатлону. Чемпионом среди мужчин стал представитель Республики Удмуртия Николай Злобин. Серебряная медаль досталась Яну Лакомову из Владимирской области. Третье место занял Александр Кузнецов из Костромской области.

У женщин в полиатлоне первенствовала представительница Владимирской области Светлана Новикова. Второе место заняла Карина Зямбаева из Республики Удмуртия, на третьем - Алсу Азнабаева из Республики Башкортостан.

Напомним, торжественная церемония награждения победителей IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр в командном зачете начнется в Легкоатлетическом манеже 22 марта в 18 часов.

Евгений Бабенко