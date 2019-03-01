Команда Алтайского края заняла первое место в "городках" на Всероссийских сельских играх

Команда Алтайского края по городошному спорту | Фото: ИА «Тюменская линия» Команда Алтайского края по городошному спорту | Фото: ИА «Тюменская линия»

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Спортсмены Валерий Сальников, Ольга Шаповалова, Евгений Береговских стали победителями соревнований по городошному спорту на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх. Призовые места разыграли в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 22 марта.

В селе Табуны Алтайского края играют в "городки" семь месяцев в году, занимаются с тренером. Наставник Виктор Шаповалов первым радуется за победителей сельских игр. После напряженного финала спортсменов окружили поклонники, не отпускали без фото.

"Очень серьезные соперники. В полуфинале пришлось непросто с командой Пензенской области. И в финале пришлось потрудиться. Команда Тюменской области очень сильная. Удача любит победителей", - улыбнулся победе Валерий Сальников.

Финал заставил понервничать и игроков, и зрителей. Некоторые болельщики делали ставку на команду из Ялуторовского района Тюменской области. Они завоевали серебряные медали соревнований.

У лидеров рейтинга первого дня состязаний из Аргаяша Челябинской области бронзу вырвала команда Бековского района Пензенской области.

IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры | Фото: ИА «Тюменская линия» IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры | Фото: ИА «Тюменская линия»

Соревнования по городошному спорту впервые вошли в программу зимних сельских игр. В турнире сразились 19 команд. Главный судья по городошному спорту Сергей Талов из Башкортостана отметил хорошую организацию игр.

"У нас не было проблем ни с чем: волонтеры и организаторы во всем помогали. Особенно понравилось, что спортсмены играли в закрытом теплом помещении, а не на улице. Это позволило им показать хорошие результаты", - сказал Сергей Талов.

Награждение победителей в общекомандном первенстве и общекомандном первенстве по группам в зависимости от численности сельского населения начнется в Легкоатлетическом манеже в 18 часов 22 марта.

Ирина Ромашкина