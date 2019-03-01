Тюменцы завоевали медали Всероссийских сельских игр в троеборье дояров

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

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Сразу два тюменских спортсмена вошли в тройку призеров IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр в соревнованиях по троеборью дояров. Золотую медаль завоевал тюменец Олег Андреев, серебряная награда - у Алексея Буянского. Третьим в личном зачете стал представитель Ульяновской области Николай Еремеев.

Участники троеборья дояров состязались в лыжных гонках, сборке-разборке доильного аппарата АДУ-1 и гиревом спорте. Житель Ишимского района Олег Андреев трудится тренером по полиатлону в детско-юношеской спортивной школе. Но и доильный аппарат, как свидетельствуют результаты соревнований, он освоил на отлично.

"Я же деревенский парень. Теперь друзья шутят, что пора заводить свою корову, а там и бизнес можно открывать. Я впервые участвую в сельских спортивных играх на всероссийском уровне. Здесь царит атмосфера настоящего спортивного товарищества и честного соперничества. Мы очень подружились с ребятами из Ярославской и Ульяновской областей", - поделился впечатлениями чемпион России по троеборью дояров.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Победительницей IX Всероссийских зимних сельских спортивный игр в троеборье дояров среди женщин стала Любовь Некрасова из Пермского края. На втором месте - представительница Республики Удмуртия Зульфия Арасланова, на третьем - Виолетта Белан из Алтайского края.

По мнению главного судьи соревнований Александра Васильева, троеборье дояров - очень интересный и перспективный вид крестьянского спорта.

"Борьба за победу была бескомпромиссной, явных фаворитов не было до последнего дня. Соревнования прошли на высоком уровне. Думаю, у троеборья дояров на региональных и Всероссийских сельских играх - большое будущее. Этот динамичный и зрелищный вид спорта должен развиваться", - подчеркнул арбитр.

Напомним, торжественная церемония награждения победителей IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр в командном зачете начнется в Легкоатлетическом манеже 22 марта в 18 часов.

Евгений Бабенко