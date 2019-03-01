В регионе приобретут новые автобусы для организаций социального обслуживания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Распоряжение о выделении средств на приобретение автотранспорта для организаций социального обслуживания населения в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В этом году будет приобретено 29 единиц транспорта разной вместимости, из них 18 - за счет средств федерального бюджета и 11 - за счет областной казны. Автомобили предназначены для работы мобильных бригад, чтобы приблизить социальную помощь для пожилых жителей отдаленных сел, а также для доставки проживающих в домах-интернатах к объектам социальной инфраструктуры и граждан в реабилитационный центр.

В основном планируется закупить транспорт на восемь пассажирских мест и несколько единиц автотранспорта большей вместимости. Автобус на 30 мест поступит в Щучинский психоневрологический интернат, автобус на 17 мест закупят Ярковскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, еще два автобуса на 35 и 12 мест поступят в центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма".

В Тюменской области в плановом режиме проводится приобретение и обновление автотранспорта. В прошлом году новыми автомобилями пополнились службы скорой и неотложной помощи в городах и районах, образовательные учреждения региона получили 47 современных школьных автобусов, в службу "социальное такси" для перевозки маломобильных граждан поступило 30 машин.

"Новые автомобили помогут нашим землякам, людям старшего поколения, особенно в сельской местности, получать более качественные социальные услуги и комфортно передвигаться", - высказал мнение глава региона.