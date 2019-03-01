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Тюменские дзюдоисты поборются за Кубок Европы в Туле

Спорт, 12:24 27 марта 2019

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Пять представителей Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" выступят в составе сборной России на Кубке Европы в Туле. На соревнования съедутся более 300 борцов 2002-2004 годов рождения из 20 стран мира.

30-31 марта Тула примет ежегодный юношеский Кубок Европы по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. Самой многочисленной будет сборная команда России.

В ее составе выступят представители Центра "Тюмень-дзюдо" Джавад Гусейнов, Леонид Волович, Любовь Орлова, Анжелика Таратунина, Любовь Тимофейчева, а также Ольга Шаламова и Анастасия Первухина.

Следить за соревнованиями и результатами поединков можно будет в режиме онлайн на сайте Федерации дзюдо России.

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# дзюдо , Кубок Европы , Тула

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