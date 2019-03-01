Александр Большунов завоевал серебро общего зачета Кубка мира

| Фото: из личного аккаунта губернатора Тюменской области | Фото: из личного аккаунта губернатора Тюменской области

Тюменец Александр Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Первое место с отрывом в 100 баллов завоевал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Бронза досталась его соотечественнику Рёте Сьюру.

Четвертое место у Сергея Устюгова, которого отделяют от бронзового призера более 300 баллов. Впрочем, ближайшие к лидерам 14 строчек общего рейтинга остались за россиянами, в числе которых Ретивых, Белов, Якимушкин.

У женщин тройка лидеров общего зачета выглядит так: первая - Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия), за ней - Наталья Непряева (Россия, Тверь), третья - Тереза Йохауг (Норвегия). Последующие 12 строк рейтинга - у россиянок.