СР предлагает пересмотреть федеральный закон о политических партиях

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

В парламентах страны должно быть больше представителей социально-ориентированных сил, отстаивающих интересы большинства. Такое мнение на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" высказал заместитель руководителя депутатской фракции "Справедливая Россия" Тюменской областной думы Сергей Морев.

"Отсутствие у оппозиции возможности реально влиять на ключевые решения в стране – подрывает доверие граждан к демократии, парламенту, к партийной системе. Президент указал на явные ошибки, совершенные думским большинством при разработке и принятии непопулярных реформ: пенсионной и мусорной. Мы считаем, что если бы в парламентах страны была сила, способная обеспечить разумный противовес, ошибок можно было бы избежать", - заявил он.

Объединение всех социал-демократических сил на федеральном, региональном и муниципальном уровнях позволит более качественно отвечать на новые вызовы и решать задачи, поставленные президентом, уверены в партии "Справедливая Россия". В Тюменской области в середине апреля состоится круглый стол, на который представители этой политической партии пригласят политологов, активных общественных деятелей, где обсудят текущую ситуацию.

"Необходимо консолидироваться и занять единую позицию. Объединение социалистов - это не политический ход, а необходимое условие для достижения целей, поставленных в послании президента. Именно поэтому в своих призывах к объединению депутаты фракции "Справедливая Россия" исходят из понимания социальных основ государства и интересов народа", - считает Морев.

На пресс-конференции члены партии "Справедливая Россия" привели примеры законов, которые не были приняты в Госдуме. Что касается Тюменской областной думы, то в приложении, которые раздали журналистам, инициативы справедливоросов, в большинстве своем, находят поддержку у коллег по парламенту. К примеру, поправки в региональный закон "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской области" были приняты 4 марта. Поправки, которые разработали члены фракции "Справедливая Россия", внесены в такие областные законы как "О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области", "О регулировании торговой деятельности в Тюменской области", "О развитии малого и среднего предпринимательства", "О государственно-частном партнерстве" и другие. Ряд предложений пока находятся в разработке и имеют статус "Проект".

Для создания политического равновесия руководство партии "Справедливая Россия" выступает за необходимость корректировки федерального закона о политических партиях – с момента его принятия прошло много времени и документ нуждается в актуальных правках.

Екатерина Исаева