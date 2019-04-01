Отвечать за слова: в Тюменской областной думе прокомментировали антифейковый закон

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Законы о наказании за распространение недостоверных новостей и о неуважении к власти, вступившие в силу 29 марта 2019 года, несут важную миссию. Такое мнение высказал депутат Тюменской областной думы Александр Ширыкалов.

"Этот документ разрешает блокировать распространение такой информации, а ее распространителей привлекать к административной ответственности, - приводит его слова пресс-служба Тюменской областной думы. - Интернет-пространство и социальные сети с каждым годом оказывают все большее воздействие на формирование общественного мнения. Неофициальная информация, слухи, опубликованные порой анонимно, нередко несут в себе социальную угрозу, становятся технологией создания социальной напряженности, механизмом делать из белого черное, а из черного – белое. Фактически блогосфера – это "я – медиа", где каждый человек является источником новости. Регулирование данного информационного сегмента просто необходимо".

Эти "я-медиа" по мнению тюменского законодателя, используют привлекательные, кричащие заголовки и непроверенные данные, чтобы повысить читаемость и популярность. "В огромном потоке информации пользователи сети, как правило, считывают и фиксируют только заголовки, лиды, первые предложения текста и иллюстрации. Считаю, что это серьезно подрывает правдивое освещение событий как в средствах массовой информации вИинтернете, так и в различных мессенджерах", - заявил Ширыкалов.

Пресс-служба областной думы напоминает, что законы, которые его авторы назвали "антифейком", добавили в ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации) запрет на распространение в СМИ и информационно-телекоммуникацио нных сетях "заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений".

Наказание последует, если подобная информация "создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, а также за информацию оскорбительного характера".

Законы предусматривает штрафы от 30 тыс. рублей для физических до 1,5 млн рублей для юридических лиц.