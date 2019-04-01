Тюменский студент вошел в сборную России по мини-футболу

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Студента Института сервиса и отраслевого управления ТИУ Илью Барбакова пригласили играть за сборную России по мини-футболу в финальной части молодежного чемпионата Европы УЕФА, сообщает вуз.

Он пройдет в Риге с 8 по 14 сентября. Главным условием участия игроков является возраст не старше 19 лет. В финальную стадию чемпионата Европы команда России вышла с максимальным показателем. Футболисты одержали победу в трех квалификационных матчах с разницей мячей 19:0. Теперь российскую команду ждет поездка на финал континентального турнира.

Илья Барбаков – полевой игрок мини-футбольного клуба "Тюмень". За юниорскую сборную России он играет с 2019 года.