  • 1 апреля 20191.04.2019понедельник
  • USD64,7347
    EUR72,7230
  • В Тюмени 5..7 С 9 м/с ветер юго-западный

Тюменский студент вошел в сборную России по мини-футболу

Спорт, 18:42 01 апреля 2019

mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Студента Института сервиса и отраслевого управления ТИУ Илью Барбакова пригласили играть за сборную России по мини-футболу в финальной части молодежного чемпионата Европы УЕФА, сообщает вуз.

Он пройдет в Риге с 8 по 14 сентября. Главным условием участия игроков является возраст не старше 19 лет. В финальную стадию чемпионата Европы команда России вышла с максимальным показателем. Футболисты одержали победу в трех квалификационных матчах с разницей мячей 19:0. Теперь российскую команду ждет поездка на финал континентального турнира.

Илья Барбаков – полевой игрок мини-футбольного клуба "Тюмень". За юниорскую сборную России он играет с 2019 года.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мини-футбол , МФК Тюмень , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:05 01.04.2019Тюменка Марина Галицына победила в лыжных гонках спорта слепых
18:42 01.04.2019Тюменский студент вошел в сборную России по мини-футболу
18:21 01.04.2019Тюменский дзюдоист Казбек Занкишиев победил в Тбилиси
14:32 01.04.2019"Белая ладья" собрала в тюменском технопарке шестьдесят команд