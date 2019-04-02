Водитель ответил за смерть женщины в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

К одному году лишения свободы условно с испытательным сроком два года приговорил суд Уватского района 43-летнего водителя, из-за которого в ДТП погибла 51-летняя женщина и четыре человека получили тяжелые травмы, сообщает прокуратура Тюменской области.

Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год.

7 января мужчина с семьей на Toyota Rav 4 ехал по дороге Тюмень — Ханты-Мансийск домой в Сургут. Из материалов уголовного дела следует, что на 340 км дороги в Уватском районе он пошел на обгон, не убедившись, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна. Возникла опасная ситуация для встречного Mitsubishi ASX. Водитель автомобиля Toyota выехал на обочину встречной полосы, где машины столкнулись.

В ДТП погибла 51-летняя пассажирка Mitsubishi, жительница с. Уват. Она находилась на заднем сидении и не была пристегнута ремнями безопасности. Ее сожитель – водитель данной машины - получил тяжкий вред здоровью. У их общего знакомого, находившегося на переднем сидении — вред здоровью средней тяжести.

45-летняя супруга и две дочери в возрасте 5 и 9 лет водителя Toyota также получили тяжкий вред здоровью. У самого мужчины, находившегося за рулем, легкий вред здоровью.