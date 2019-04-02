  • 2 апреля 20192.04.2019вторник
  • USD65,4176
    EUR73,4967
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер южный

Юных тюменцев ждет интенсив по кикскутеру

Спорт, 13:37 02 апреля 2019

Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» | Фото: Центр спорта и отдыха «Воронинские горки»

Краткосрочный образовательный интенсив по кикскутеру пройдет

в тюменском скейтпарке SibSub с 5 по 7 апреля, сообщает Центр спорта и отдыха "Воронинские горки".

Мероприятие состоится в рамках грантового проекта SibSub New Skills, направленного на содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений. Средства выделены департаментом по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Интенсив состоится в рамках 3 этапа экстремальных соревнований "Весенний призыв", который включит в себя образовательные мастер-классы по кикскутеру, а также соревнования в данной дисциплине для спортсменов младше 18 лет.

Юные любители самокатного спорта смогут пообщаться с приглашенными райдерами из Москвы, показать себя на соревнованиях и получить призы от скейтпарка SibSub. Вся информация о предстоящем событии будет появляться в аккаунте скейтпарка в Instagram @sib_sub.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Воронинские горки , скет-парк SibSub

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 02.04.2019Юных тюменцев ждет интенсив по кикскутеру
12:42 02.04.2019Определились лидеры чемпионата области по волейболу первой лиги среди мужчин
12:31 02.04.2019Тюменские дзюдоистки завоевали медали в Екатеринбурге
19:05 01.04.2019Тюменка Марина Галицына победила в лыжных гонках спорта слепых