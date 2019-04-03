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В Голышмановском районе пьяный напал с ножом на семью соседа

Происшествия, 08:51 03 апреля 2019

tyumen.sledcom.ru Злоумышленник выломал двери и нанес женщине и ее 16-летней дочери несколько ударов ножом в грудь. | Фото: tyumen.sledcom.ru

Тело мужчины с признаками насильственной смерти, раненые женщина и девушка обнаружены во дворе дома, расположенного по ул. Рабочая в д. Мокрушина Голышмановского района, сообщает региональное управление СК РФ.

По данному факту межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "а" ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел во двор дома, где проживал потерпевший. Накануне мужчины распивали спиртные напитки и вскоре разошлись по домам. Однако через некоторое время обвиняемый захотел продолжения и пришел домой к потерпевшему. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений гость нанес удар ножом своему приятелю. Супруга погибшего убежала в дом, но злоумышленник выломал двери и нанес ей и ее 16-летней дочери несколько ударов ножом. Женщина с девочкой несмотря на полученные ранения остались живы, а мужчина скончался на месте происшествия.

Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Голышмановский район , поножовщина , следственное управление , убийство

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