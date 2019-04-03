Поступили в обращение памятные монеты с музеем "Архангельское"
| Фото: www.cbr.ru
Памятные серебряные монеты серии "100-летие основания Государственного музея-усадьбы "Архангельское" выпущены в обращение 1 апреля, сообщает Банк России.
Монеты номиналом 3 и 25 рублей вышли тиражом 3 тыс. и 1,5 тыс. штук соответственно.
| Фото: www.cbr.ru
На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение южного фасада дворца в Архангельском; на фоне дерева – рельефное изображение скульптуры "Венера с голубками", украшающей лестницу между террасами.
На обороте 25-рублевой монеты изображены южный фасад дворца и парковая скульптура "Артемида с ланью".