  • 3 апреля 20193.04.2019среда
  • USD65,4726
    EUR73,3162
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер северо-восточный

Поступили в обращение памятные монеты с музеем "Архангельское"

Экономика, 17:49 03 апреля 2019

www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Памятные серебряные монеты серии "100-летие основания Государственного музея-усадьбы "Архангельское" выпущены в обращение 1 апреля, сообщает Банк России.

Монеты номиналом 3 и 25 рублей вышли тиражом 3 тыс. и 1,5 тыс. штук соответственно.

www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено рельефное изображение южного фасада дворца в Архангельском; на фоне дерева – рельефное изображение скульптуры "Венера с голубками", украшающей лестницу между террасами.

На обороте 25-рублевой монеты изображены южный фасад дворца и парковая скульптура "Артемида с ланью".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# монеты , усадьба Архангельское , Центробанк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:16 03.04.2019Совокупный кредитный портфель Альфа-Банка в Тюмени составил тридцать один миллиард рублей
17:49 03.04.2019Поступили в обращение памятные монеты с музеем "Архангельское"
16:00 03.04.2019В регионе растет производство мяса, молока и яиц
13:48 03.04.2019Тюменское вторсырье пользуется спросом у предпринимателей