После падения штукатурки в ямальском детском саду организовали проверку

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

По факту падения штукатурки на ребенка в детском саду "Орленок" в Муравленко проводится проверка, сообщает прокуратура ЯНАО.

Информация о том, что 2 апреля на воспитанника детского сада "Орленок" с потолка игровой комнаты упала штукатурка, поступила в прокуратуру Муравленко 4 апреля.

У малыша диагностировали ушиб головы и ссадины на кистях рук. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. "Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности пребывания детей в дошкольных организациях. Кроме того, решат вопрос о судебной защите прав малолетнего", — сообщили в прокуратуре.