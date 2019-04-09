Более миллиона рублей выплатит водитель пассажиру, пострадавшему в ДТП

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель, виновный в ДТП, выплатит материальный ущерб пострадавшему пассажиру, сообщает прокуратура Тюменской области.

В июле 2014 года водитель Ford Focus на ул. 50 лет Октября в Тюмени не справился с управлением и врезался в препятствие с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП пассажиру автомобиля причинен тяжкий вред здоровью. Ему установлена первая группа инвалидности.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права управления транспортным средством на 2 года 6 месяцев.

Судебно-медицинской экспертизой подтверждено, что у истца возникли последствия от причинения вреда здоровью, которые являются необратимыми. Он нуждается в постороннем уходе, также мероприятиях по реабилитации. Прокурор встал на защиту инвалида, просил удовлетворить исковые требования.

Суд взыскал с водителя автомобиля в качестве компенсации вреда, причиненного здоровью 1,1 млн рублей, также другие расходы в размере более 50 тыс. рублей.