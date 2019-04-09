Реализацию нацпроектов в Тюменской области обсудили в региональном правительстве

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Ход реализации национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным, обсудили на совещании в правительстве Тюменской области под руководством губернатора Александра Моора.

Основные целевые показатели региональных составляющих национального проекта "Демография" представила заместитель главы региона, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

Она отметила, что заключены соглашения с федеральными структурами для получения субсидий из федерального бюджета по финансированию проектов. Каждый нацпроект объединяет несколько направлений работы. В частности, национальный проект "Демография" включает меры по финансовой поддержке семей при рождении детей, содействию занятости женщин и созданию условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, укреплению общественного здоровья, поддержке старшего поколения и развитию спорта.

Глава региона на совещании поднял вопрос о строительстве детских дошкольных учреждений в Тюменской области. Александр Моор подчеркнул, что все запланированное на 2019 год должно быть выполнено в срок. Директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер заверил губернатора в исполнении данных обязательств и сообщил, что уже ведется большая подготовительная работа в отношении будущих объектов: подбираются и закрепляются земельные участки под строительство детских садов на 2020-2021 годы, ведется подготовка проектной документации.

На совещании также обсудили реализацию и других национальных проектов: "Производительность труда и поддержка занятости", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Цифровая экономика", "Международная кооперация и экспорт", "Экология" и тд.