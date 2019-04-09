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Нефтяники планирует в 2019 году пробурить семнадцать скважин в Тюменской области

Экономика, 13:37 09 апреля 2019

ПАО «НК «Роснефть» | Фото: ПАО «НК «Роснефть»

Нефтедобывающие предприятия, работающие в Тюменской области в 2019 году планируют нарастить поисково-разведочное бурение до 17 скважин и увеличить финансирование геолого-разведочных работ до 6 млрд рублей.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил начальник управления департамента недропользования и экологии Тюменской области Антон Климович.

"В 2018 году на эти цели было потрачено 5 миллиардов рублей собственных средств предприятий, - пояснил он. - И было открыто одно месторождение нефти – Иртышское на лицензионном участке недр "РН-Ендырнефтегаз" (Роснефть)".

Всего по состоянию на 1 января 2019 года, в регионе, по предварительным данным департамента недропользования и экологии Тюменской области, в регионе открыто 44 месторождения, извлекаемые запасы нефти составляют 479 млн тонн.

"По итогам геологоразведочных работ за 2018 год прирост по промышленным категориям запасов нефти составил 28,8 млн тонн, - рассказал он. - За 2018 год было пробурено 13 скважин. Суммарная проходка составила 38,4 тысяч метров".

Борис Олейник

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# Антон Климович , геологоравзедка

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