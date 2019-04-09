В Тюмени обсудили исследовательский компонент научно-образовательного центра

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Вопросы создания межрегионального научно-образовательного центра в Тюменской области и перспективы развития центра выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение" обсудили на рабочем совещании под руководством губернатора Александра Моора.

В совещании, которое состоялось в тюменской школе перспективных исследований, приняли участие руководитель образовательного фонда "Талант и успех", член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Всеволод Кольцов, заместитель руководителя представительства ЯНАО в Тюменской области Алексей Ильичев, директор корпоративного университета ООО "СИБУР" Наталья Ямщикова, руководители вузов региона, представители научного сообщества Тюменской области.

"Создание научно-образовательного центра мирового уровня в регионе мы рассматриваем как одну из важнейших "точек роста" для социально-экономического развития всего Западно-Сибирского региона. Поэтому губернаторами трех субъектов - Югры, Ямала и Тюменской области принято решение о совместном участии в этом проекте. Создание такого центра невозможно без широкой межрегиональной кооперации образовательных, научных организаций и индустриальных партнеров", - высказал мнение губернатор, открывая встречу.

Говоря о создании межрегионального НОЦ, глава региона подчеркнул, что главным ориентиром стала стратегия научно-технологического развития страны и сформулированные в ней приоритеты и "большие вызовы". Исполняя поручение президента России по созданию НОЦ, проведены три стратегических сессии. На них удалось проработать и основные программы деятельности будущего центра и так называемый "исследовательский компонент". На сегодня достигнуты конкретные договоренности с девятью научными организациями и центрами. Сама модель межрегионального НОЦ включает восемь университетов.

"Мы, как регион, уделяем очень серьезное внимание нашим высшим учебным заведениям, и уверен, что это самым положительным образом сказывается на социальном и экономическом развитии Тюменской области и ее привлекательности", - сказал Александр Моор.

Губернатор поблагодарил Елену Шмелеву за взаимодействие и активную поддержку и заметил, что соглашение, заключенное между Тюменской областью и фондом "Талант и успех", позволило более системно подойти к вопросу организации региональной инфраструктуры по развитию и сопровождению молодых талантов. На базе Тюменского государственного университета создан региональный центр "Новое поколение", где активно внедряются новые практики и форматы работы. Центр активизировал работу с одаренными детьми, оказывает поддержку педагогам, организует совместные образовательные проекты с промышленными предприятиями и научными организациями.

Участники встречи в формате дискуссий обсудили основные направлениям партнерства образовательного фонда "Талант и успех" и Тюменского научно-образовательного центра.