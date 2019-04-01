Александр Моор презентовал тюменский НОЦ на крупнейшем образовательном форуме в Москве

| Фото: пресс-служба губернатора | Фото: пресс-служба губернатора

13 соглашений о сотрудничестве подписал губернатор Тюменской области Александр Моор во время Московского международного салона образования 10 апреля. Об этом глава региона написал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

"Презентовал наш совместный с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами проект — межрегиональный научно-образовательный центр. Будем объединяться с другими крупными научными центрами, чтобы быстрее развиваться и обмениваться опытом. У нас свои разработки, которые мы попросили дополнить и помочь нам добиться реальных результатов гораздо быстрее. Именно исходя из этих подходов мы выбирали партнеров. Разные университеты, научные центры, которые с удовольствием идут с нами в кооперацию", - рассказал губернатор.

Напомним, что Московский международный салон образования — ежегодное крупнейшее российское мероприятие в сфере образования. Свои новейшие образовательные решения и технологии демонстрируют более 400 ведущих российских, зарубежных и международных образовательных организаций, производителей учебного и технологического оборудования и программного обеспечения.

Как сообщает пресс-служба ММСО, с 10 по 13 апреля мероприятие планирует принять более 50 тыс. уникальных посетителей, в том числе представителей профессионального и экспертного сообществ, государственных и общественных институтов и бизнес-структур.

Мероприятия деловой программы будут организованы внутри тематических кластеров, охватывающих все сферы и уровни образования: "Дошкольное образование", "Общее образование", "Среднее профессиональное образование", "Высшее образование", "Дополнительное образование", "Профориентация" и "Государственная политика", в рамках которых состоится обсуждение ключевых вопросов по каждому из направлений. Отдельным темам будет посвящено 12 специальных проектов.

Площадки для дискуссий станут центром притяжения объединенных тематических экспозиций. Демонстрация новейших разработок от ведущих российских, зарубежных и международных образовательных организаций, производителей учебного и технологического оборудования и программного обеспечения будет организована на площади более 24 тыс. кв. м и станет крупнейшей в России выставкой в сфере образования.

Екатерина Исаева