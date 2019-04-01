В Ноябрьске осудили юношу за гибель девушки

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Наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 10 месяцев назначил суд юноше, по чьей вине утонула девушка в Ноябрьске, сообщает управление СКР по Ямалу.

Юноша признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что вечером 14 октября 2018 года 19-летние юноша и девушка находились в автомобиле на берегу карьера. Осужденный был в состоянии алкогольного опьянения. Он снял автомобиль "Lada Priora" с ручника, после чего ногой стал удерживать педаль тормоза. В какой-то момент юноша отвлекся и отпустил ее. Машина скатилась в воду. Юноша, открыв заднюю дверь в салоне, смог покинуть затонувшее транспортное средство и выбраться на поверхность. Девушка утонула.

Во время предварительного следствия и в судебном процессе осужденный полностью признал свою вину и дал самоизобличающие показания.