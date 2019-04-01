Житель Кургана нарубил леса на тридцать миллионов рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Житель Курганской области предстанет перед судом за незаконную рубку. Сумма ущерба от его действий составила более 31 млн рублей, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Курганец 1989 г. р., являясь сотрудником частного предприятия, осуществлял заготовку древесины на законно выделенной территории, вблизи дер. Петрунькино Нижнетавдинского района. Он организовал масштабную незаконную рубку деревьев за границами разрешенного участка. Спиленная древесина обрабатывалась на пилораме, расположенной в Кургане. Большая часть пиломатериала, полученного из незаконно заготовленной древесины, сбывалась за пределами РФ. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям действиям сотрудников тюменской полиции преступные действия черного лесоруба пресечены. Установлено, что мужчина вырубил 2,5 тыс. деревьев породы сосна, более 200 берез и 18 осин. Ущерб составил более 31 млн. рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в следственном изоляторе. Курганец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере" и ч. 3 ст. 191.1 УК "Перевозка, в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенная в особо крупном размере". Санкции данных статей предусматривают лишение свободы сроком до 7 и 5 лет соответственно.