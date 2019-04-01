Тюменские скалолазы покажут умения на этапе Кубка мира в Москве

| Фото: пресс-служба Федерации скалолазания России | Фото: пресс-служба Федерации скалолазания России

Семь тюменских скалолазов примут участие во втором этапе Кубка мира по скалолазанию, который пройдет в Москве с 12 по 14 апреля, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

Всего в соревнованиях примут участие 450 спортсменов из 39 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки. В Москве пройдут первые в сезоне старты в дисциплине "скорость", а также продолжится борьба в "боулдеринге".

Тюменские скалолазы являются одними из главных претендентов на медали в "скорости". Представительство Тюменской области в Москве будет внушительным:

- призер чемпионата мира-2018, трехкратный обладатель Кубка мира Станислав Кокорин;

- призер чемпионата мира-2018, чемпионка мира-2011, двукратный обладатель Кубка мира Мария Красавина;

- рекордсменка мира, призер чемпионата мира, обладатель Кубка мира Юлия Каплина;

- обладатель Кубка мира-2017 Владислав Деулин;

- призер чемпионата мира Александр Шиков;

- победитель первенства мира Сергей Рукин;

- победительница первенства мира Екатерина Баращук.

Соревнования в "скорости" пройдут 12 апреля.

Как отмечают в пресс-службе Федерации скалолазания России, Александр Шиков, являющийся членом олимпийской сборной России, выступит в "боулдеринге" 13-14 апреля. Его дебют в этой дисциплине на Кубке мира состоялся 5 апреля в Майрингене.

Шиков борется за путевку на первые в истории скалолазания Олимпийские игры. Они пройдут в Токио в 2020 году. Результаты, которые спортсмен покажет на этапах Кубка мира 2019 года, позволят ему заработать рейтинг и получить путевку на Олимпийские игры через квалификационный турнир. Для начисления рейтинга необходимо выступить как минимум два раза в каждой из дисциплин: "скорость", "трудность" и "боулдеринг".