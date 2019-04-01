Олег Чемезов сложил депутатские полномочия
За многолетнюю совместную работу поблагодарил Олега Чемезова губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании областной думы 12 апреля.
Законодатели региона проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата с 25 марта 2019 года. Он исключен из состава комитета по экономической политике и природопользованию, а также комитета по бюджету, налогам и финансам.
Изменения связаны с переходом на новое место работы – Олег Чемезов займет должность заместителя губернатора Свердловской области.
"Мы много взаимодействовали по улучшению жизни наших граждан и, безусловно, огромный опыт в органах законодательной и исполнительной власти позволит Олегу Чемезову реализоваться на новом месте работы", - сказал Александр Моор.
Олег Чемезов был избран по одномандатному избирательному округу № 19. Он принес извинения избирателям за то, что не успел выполнить все намеченные планы и поблагодарил коллег за сотрудничество.
"Благодарю тех, кто меня поддерживал, и оппонетов, с которыми спорил, потому что это конструктивная работа, которая позволяет достигать высоких результатов и успешно реализовывать свои задачи и полномочия", - сказал он.
С назначением коллегу поздравил председатель регионального парламента Тюменской области Сергей Корепанов. Он поблагодарил Олега Чемезова за законодательную, общественную, благотворительную деятельность и пожелал успехов на новом месте работы.
Татьяна Ковалева