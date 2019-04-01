Олег Чемезов сложил депутатские полномочия

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

За многолетнюю совместную работу поблагодарил Олега Чемезова губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании областной думы 12 апреля.

Законодатели региона проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата с 25 марта 2019 года. Он исключен из состава комитета по экономической политике и природопользованию, а также комитета по бюджету, налогам и финансам.

Изменения связаны с переходом на новое место работы – Олег Чемезов займет должность заместителя губернатора Свердловской области.

"Мы много взаимодействовали по улучшению жизни наших граждан и, безусловно, огромный опыт в органах законодательной и исполнительной власти позволит Олегу Чемезову реализоваться на новом месте работы", - сказал Александр Моор.

Олег Чемезов был избран по одномандатному избирательному округу № 19. Он принес извинения избирателям за то, что не успел выполнить все намеченные планы и поблагодарил коллег за сотрудничество.

"Благодарю тех, кто меня поддерживал, и оппонетов, с которыми спорил, потому что это конструктивная работа, которая позволяет достигать высоких результатов и успешно реализовывать свои задачи и полномочия", - сказал он.

С назначением коллегу поздравил председатель регионального парламента Тюменской области Сергей Корепанов. Он поблагодарил Олега Чемезова за законодательную, общественную, благотворительную деятельность и пожелал успехов на новом месте работы.

Татьяна Ковалева