"Тюменские молочные фермы" получили больше молока

| Фото: www.acdamate.com | Фото: www.acdamate.com

10,4 тыс. тонн составил валовый надой на животноводческом комплексе ООО "Тюменские молочные фермы", входит в ГК "Дамате, по итогам первого квартала 2019 года. Это в два раза больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает региональный департамент АПК.

Такие результаты стали возможны благодаря расширению поголовья на комплексе. С 1,8 тыс. голов в первом квартале 2018 года оно выросло до 3,6 тыс. и росту продуктивности животных.

Среднесуточный надой составил 32 литра на дойную корову, в прошлом году было 28,7 литра.

Отметим, 100 % реализуемого комплексом молока – это молоко высшего сорта. Общее поголовье КРС на комплексе сейчас составляет 7,7 тыс. голов. По итогам 2018 года предприятие произвело 32,3 тыс. тонн сырья.

"Огромное значение для достижения конкурентоспособных результатов в молочном животноводстве имеет не только работа по наращиванию количественных показателей, но и увеличение показателей продуктивности стада, - рассказал соучредитель и генеральный директор УК "Дамате" Рашид Хайров. - Соблюдение всех технологических требований, обеспечение поголовья качественными кормами собственного производства, каждодневная работа с животными, позволяют нашему комплексу демонстрировать результаты, сравнимые с показателями лучших западных молочных ферм".

Напомним, комплекс "Дамате" рассчитан на производство 42 тыс. тонн молока в год. Он был построен при участии компании Danone, которая выкупает весь объем молока, производимого предприятием. Реализация проекта была начата в марте 2016 года, в декабре 2016 года на ферме начался завоз скота, а в марте 2017 года предприятие получило первое молоко.

Осенью 2018 года ГК "Дамате" приняла решение о расширении животноводческого комплекса в Тюменской области. В результате реализации проекта поголовье коров будет увеличено с 4 тыс. 600 до 6 тыс. голов, валовый объем производства молока составит 150 тонн в сутки или 55 тыс. тонн в год.