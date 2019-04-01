Евгений Заболотный: личный прием жителей для народных избранников - приоритет в работе

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Более 2 тыс. обращений и 740 наказов избирателей поступило в адрес депутатов думы, на личных приемах побывали почти 1 тыс. 400 человек.

Об этом заявил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, отчитываясь перед ветеранами Тюмени об итогах работы городской думы за шесть месяцев. Он подчеркнул, что личный прием жителей для народных избранников - приоритет в работе.

"Это позволяет депутатскому корпусу определить перечень проблем, требующих первоочередного решения. Главные из них: благоустройство дворов, ремонт и строительство социальных объектов", – добавил Евгений Заболотный.

С начала работы городской Думы седьмого созыва проведено шесть заседаний, на которых рассмотрены 105 вопросов, касающихся социально-экономического развития Тюмени. В частности, принят бюджет города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Установлены границы территории, на которой ведется территориальное общественное самоуправление

У ветеранов была возможность лично обратиться к председателю Тюменской городской думы. В первую очередь их интересовало, какую материальную помощь могут получить нуждающиеся?

"В бюджете города предусмотрены специальные средства. На 2019 год они запланированы в размере 17 миллионов рублей. Жители, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить социальные выплаты на первоочередные нужды: приобретение одежды, обуви, продуктов, топлива, бытовой техники и мебели. На проведение неотложного ремонта и оплату медицинских услуг. Также на помощь могут рассчитывать погорельцы. За прошлый год таких обращений было 1 тысяча 271 и на них из бюджета было выделено 18 миллионов рублей, в среднем на человека пришлось по 14 тысяч рублей", – пояснил Евгений Заболотный.

Сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов поднял вопрос о присвоении Тюмени звания "Города трудовой доблести и славы". Евгений Заболотный поддержал инициативу ветеранов и пообещал подключиться к скорейшему решению этого вопроса.

Председатель совета ветеранов судостроительного завода Юрий Андреев поблагодарил руководство города и области за комплекс работ по реконструкции сквера им. Потапова, который был открыт в октябре прошлого года.

Встречи такого формата будут носить регулярный характер.