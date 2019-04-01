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Мраморную говядину начнут производить в Юргинском районе

Экономика, 18:19 13 апреля 2019

Архивное фото ИА "Тюменская линия"

150 коров абердин-ангусской породы прибудет уже в Юргинский район в середине апреля. Как рассказал первый заместитель главы администрации Юргинского района Александр Давыдов, всего в этом году планируется закупить 400 голов скота.

"Ранее в Лабино производством племенного мясного скота никто не занимался. Сельхозпроизводство, которое здесь раньше базировалось, пришло в упадок, часть земель была заброшена. Но теперь благодаря частно-государственному партнерству создано 36 рабочих мест, восстановлена машинно-тракторная мастерская. Теперь здесь обрабатывается уже около 3700 гектаров земли", - уточнил он.

Как пишет "Тюменская область сегодня", создание мясного производства повлечет в Юргинский район новых специалистов. Специально для них будет построен многоквартирный жилой дом.

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