Тюменку не пустили в Таиланд с таблетками без документов

| Фото: пресс-группа Тюменской таможни | Фото: пресс-группа Тюменской таможни

В отношении тюменской пенсионерки, которая хотела провезти в Утапао (Таиланд) 90 таблеток феназепама, возбудили дело об административном правонарушении, сообщает пресс-группа тюменской таможни.

"Следуя "зеленым" коридором, пенсионерка заявила об отсутствии у нее товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Но "зеленый" коридор не освобождает граждан от выборочного таможенного контроля. В ходе досмотра нашли блистеры с таблетками. Медицинских документов, подтверждающих необходимость использования лекарственных средств в таком объеме, у пассажирки не оказалось", — сообщили в ведомстве.

Как отмечают в пресс-группе Тюменской таможни, феназепам, а также смеси, содержащие феназепам, входят в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза. Такие препараты подлежат письменному декларированию путем подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации. Кроме того, требуется представление подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества лекарств.

В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию".

В ведомстве отмечают, что с начала 2019 года это не единственный случай. "Должностные лица тюменской таможни возбудили уже около 10 административных дел по фактам недекларирования лекарственных средств, перемещаемых гражданами РФ через таможенную границу Евразийского экономического союза", — заключили в тюменской таможни.