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Ульяновские спортсмены стали лучшими на фестивале спортивной борьбы в Тюмени

Спорт, 16:10 16 апреля 2019

tyumen-judo.ru | Фото: tyumen-judo.ru

Команда Ульяновской области одержала победу на фестивале спортивной борьбы на Кубке главы администрации Тюмени в центре олимпийской подготовки "Тюмень - дзюдо" 14 апреля, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Соревнования по дзюдо, самбо и греко-римской борьбе объединили более 200 спортсменов 2005-2006 годов рождения из Пермского края, Ульяновской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей и ХМАО.

Среди дзюдоистов победу одержала команда Ульяновской области, на втором месте – ребята из Югры, на третьем – представители Свердловской области.

На открытии почетные грамоты администрации Тюмени "За достижения положительных результатов в труде" вручили тренерам дзюдо Гульшет Байгиреевой и Александру Мохиреву. Памятных адресов удостоились президент МОО "Федерация дзюдо "Урал-Западная Сибирь" Вадим Еланцев, президент ТООО "Объединенная федерация дзюдо и самбо" Сергей Кушков, директор "ЦОП "Тюмень-дзюдо" Сергей Кабанов, партнер турниров по дзюдо заместитель гендиректора "Северстройпроект" Руслан Донцов.

Знаки отличия за достижения в комплексе "ГТО" (VI-ступень) получили воспитанники ЦОП "Тюмень-дзюдо" Эльдар Аллахвердиев и Назар Меньщиков.

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# греко-римская борьба , дзюдо , самбо , соревнования

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